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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

На Запоріжжі рашисти пропонують соляру за молодих дівчат

Сьогодні, 11:45 Переглядів: 760

«Ми їм ковбаси, пиріжки, а вони залазять у хату, насилують дітей і стріляють у ноги», – ридає мешканка села Тарасівки

Жителі тимчасово окупованих територій в шоці від «руZZкіх асвабадітєлей». Доказом цьому – нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ. На записі – бесіда бойовика так званої ДНР (чий підрозділ зараз стоїть на Херсонщині) та його родички, яка проживає в с. Тарасівка Запорізької області.

Цікаво, що під впливом російської пропаганди спочатку жінка мала зовсім інше уявлення про «асвабадітєлєй». Але реальність шокувала, ілюзії розбились.

- Серьожа, їдь сюда і подивися, що тут робиться! Я х*рньою не страдаю! Я тобі завжди вірила! Вірила, як ти мені об’ясняв за бандерівців... Я зненавиділа їх. А тепер кого мені ненавидіти? – через сльози запитує жінка у свого небожа.

Вона не знає, як вберегти своїх 14-ти та 10-тирічну онучок від глуму «визволителів»:

- Ми їм ковбаси, пиріжки, а вони залазять у хату, насилують дітей і стріляють у ноги, – ридає жінка. – Шо мені робити? Вони ходять по селу, питають, де молоді дівчата та пропонують за них солярку...

Родич намагається заспокоїти її, тож радить виїхати: «Если есть возможность – выезжайте куда-то. В тыл подальше, куда-то в город». А на риторичне запитання: «Хіба ж вояки себе так поводять?» відповідає просто: «То пизд*ц!».

Ось як насправді виглядає «освобождение» рашистів!

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Автор: Катерина Турубара Джерело відео: СБУ
Теги: війна Запоріжжя російські загарбники СБУ зґвалтування
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