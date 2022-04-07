На Запоріжжі рашисти пропонують соляру за молодих дівчат

«Ми їм ковбаси, пиріжки, а вони залазять у хату, насилують дітей і стріляють у ноги», – ридає мешканка села Тарасівки
Жителі тимчасово окупованих територій в шоці від «руZZкіх асвабадітєлей». Доказом цьому – нова телефонна розмова, яку вдалося перехопити СБУ. На записі – бесіда бойовика так званої ДНР (чий підрозділ зараз стоїть на Херсонщині) та його родички, яка проживає в с. Тарасівка Запорізької області.
Цікаво, що під впливом російської пропаганди спочатку жінка мала зовсім інше уявлення про «асвабадітєлєй». Але реальність шокувала, ілюзії розбились.
Вона не знає, як вберегти своїх 14-ти та 10-тирічну онучок від глуму «визволителів»:
Родич намагається заспокоїти її, тож радить виїхати: «Если есть возможность – выезжайте куда-то. В тыл подальше, куда-то в город». А на риторичне запитання: «Хіба ж вояки себе так поводять?» відповідає просто: «То пизд*ц!».
Ось як насправді виглядає «освобождение» рашистів!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер