Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

Вчора на території Козельщинської ОТГ встановили рекорд по затриманим п’яницям за кермом

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 432

 

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій.

Проте патрульна поліція виявила аж чотири випадки керування автівкою у нетверезому стані. Усі ці випадки сталися на території Козельщинської ОТГ. Отже, Козельщина б’є рекорди.

- Стала помітна тенденція щодо збільшення п’яних за кермом у сільській місцевості. Прошу голів СТГ разом з поліцією посилити контроль за продажем алкогольних напоїв, щоб зупинити цю негативну тенденцію, - заявив Олег Лєднік.

Патрульна поліція щодо усіх затриманих п’яниць склала адмінпротоколи по ст. 130 КУпАП, а їх автівки вилучила. Варто нагадати, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть направляти на потреби ЗСУ.

За словами Олега Лєдніка, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

Він повідомив, що, за інформацією очільника Сумської обласної військової адміністрації, на її території збили ворожу ракету, яка летіла в бік Полтави.

0
Автор: Віктор Крук
Теги: війна нетверезий водій Кременчуцький район
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх