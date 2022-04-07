Вчора на території Козельщинської ОТГ встановили рекорд по затриманим п’яницям за кермом

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 432

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій.

Проте патрульна поліція виявила аж чотири випадки керування автівкою у нетверезому стані. Усі ці випадки сталися на території Козельщинської ОТГ. Отже, Козельщина б’є рекорди.

- Стала помітна тенденція щодо збільшення п’яних за кермом у сільській місцевості. Прошу голів СТГ разом з поліцією посилити контроль за продажем алкогольних напоїв, щоб зупинити цю негативну тенденцію, - заявив Олег Лєднік.

Патрульна поліція щодо усіх затриманих п’яниць склала адмінпротоколи по ст. 130 КУпАП, а їх автівки вилучила. Варто нагадати, що в період воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть направляти на потреби ЗСУ.

За словами Олега Лєдніка, ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

Він повідомив, що, за інформацією очільника Сумської обласної військової адміністрації, на її території збили ворожу ракету, яка летіла в бік Полтави.