Кременчуччина попрощалася із загиблим на війні захисником Олександром Яценком

Вчора, 22:48 Переглядів: 551

На Кременчуччині градизька громада, 30 березня, попрощалася зі своїм земляком-захисником Олександром Васильовичем Яценком, який загинув обороняючи рідну Батьківщину від російської навали. Провести військовослужбовця в останню дорогу прийшли його рідні, друзі та односельці. Поховали героя на кладовищі у його рідній Святилівці.

Народився Олександр Яценко 7 січня 1968 року в селі Кліщинці на Черкащині. Після закінчення школи вступив до Полтавського вищого зенітного ракетного командного училища.

У 1997 році Олександр Васильович закінчив Національну академію внутрішніх справ України, здобувши кваліфікацію юриста.

Другим відділом Кременчуцького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Яценко був направлений до 72 окремої механізованої бригади (в/ч А2167 м. Біла Церква), де 11 січня 2022 року уклав контракт про проходження військової служби.

Та прослужити встиг лише 2 місяці… 14 березня зник під час артилерійського обстрілу важкого калібру в районі населеного пункту Мощун на Київщині. Бойові позиції, де перебував Олександр Васильович було розбито та завалено.

24 березня під час пошукової операції наш захисник був виявлений загиблим на своїх бойових позиціях.