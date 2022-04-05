На Львівщині та Дніпропетровщині чути вибухи: триває повітряна тривога

Людей закликають не викладати фотографії та відео
На Львівщині та Дніпропетровщині очевидці повідомляють про вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
На Дніпропетровщині очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.
Людей вкотре закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО чи наслідки обстрілів, а також не повідомляти інформацію про наслідки обстрілів публічно в соцмережах.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер