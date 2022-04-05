На Львівщині та Дніпропетровщині чути вибухи: триває повітряна тривога

Вчора, 23:02 Переглядів: 1 655

Людей закликають не викладати фотографії та відео

На Львівщині та Дніпропетровщині очевидці повідомляють про вибухи, перед цим була оголошена повітряна тривога. Про це повідомив очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

- Сили ППО працюють, вони бережуть наше мирне небо. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях, - сказав Козицький.

На Дніпропетровщині очевидці повідомили про вибухи в Новомосковську.

Людей вкотре закликали не фотографувати та не знімати на відео роботу ППО чи наслідки обстрілів, а також не повідомляти інформацію про наслідки обстрілів публічно в соцмережах.