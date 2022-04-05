Підпали сухої рослинності у Кременчуцькому районі не припиняються, хоча їх стало менше

Сьогодні, 11:02 Переглядів: 142

Про це на ранковому брифінгу розповів очільник Кременчуцької РВА

За словами начальника Кременчуцької районної військової адміністрації Олега Лєдніка, у районі значно поменшала кількість підпалів сухої рослинності. За минулу добу ДСНС зафіксовано лише два таких випадка – у селі Чаплинка та у Градизьку, де вигоріло 0,4 га очерету. На жаль, паліїв затримати не вдалося.

Варто нагадати, що за випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із рослинністю громадяни притягуються до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу у розмірі – від 3060 грн до 6120 грн. У деяких випадках таке правопорушення може розглядатись як кримінальне.

- Вчергове звертаюсь до жителів району – припинить підпалювати суху рослинність. Ви шкодите природі, створюєте небезпеку людям та завдаєте збитків країні, адже кожен виїзд пожежників на місце підпалу – це витрачання бюджетних коштів, - пояснив Олег Лєднік.

Олег Лєднік повідомив, що вчора очікувалось прибуття до Кременчуцького району великої кількості вимушених переселенців із Харківської області. Прогнозували, що приїде до п’ятьох тисяч людей. Проте прибуло лише кілька осіб, яких розмістили у Кременчуці.