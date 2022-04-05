5 квітня в обід у Горішніх Плавнях лунатимуть вибухи

Зберігайте спокій та не панікуйте, це ГЗК
Сьогодні, 5 квітня, о 12.00 на Єристівському гірничо-збагачувальному комбінаті в Горішніх Плавнях лунатимуть технічні вибухи. Про це інформує начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
Усі служби оповіщені. Прошу зберігати спокій! Наші підприємства продовжують працювати, - зазначає Лунін.
Тож, якщо почуєте вибух - не лякайтесь.
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