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Кременчук, Надзвичайні новини

У Кременчуцькому районі ситуація спокійна, п’яних за кермом та інших правопорушень поменшало

Сьогодні, 10:31 Переглядів: 299

 

Про ситуацію у районі за минулу добу розповів очільник Кременчуцької РВА

Начальник Кременчуцької районної військової адміністрації Олег Лєднік повідомив, що минула доба у районі пройшла без надзвичайних подій. Ворожих військ на кордонах Полтавської області немає, випадків мародерства не було, диверсійно-розвідувальних груп ворога не виявлено.

Значно поменшала кількість п’яних водіїв за кермом та підпалів сухої рослинності. За минулу добу зафіксований лише один випадок керування автівкою у нетверезому стані – водія затримали в селі Садки. Днем раніше у стані алкогольного сп’яніння було затримано 5 водіїв автотранспорту. Патрульна поліція щодо затриманого п’яниці склала адмінпротокол по ст. 130 КУпАП, а його автівку вилучила.

Нагадаємо, що під час воєнного стану автомобілі таких правопорушників можуть бути направлені на потреби ЗСУ.

Ще одне правопорушення, пов’язане з вживанням алкогольних напоїв, виявили на контрольно-пропускному пункті одного із заводів міста. Військова служба правопорядку затримала людину в камуфляжній формі та напідпитку.

- Нагадаю, що усім закладам торгівлі у період воєнного часу категорично заборонено продавати алкогольні напої військовослужбовцям та правоохоронцям, - зауважив Олег Лєднік.

У Кременчуцькому районі не було викликів поліції для припинення домашнього насильства, пов’язаного зі зловживанням алкогольними напоями. Днем раніше було зафіксовано аж 14 таких випадків.

Проте поліція затримала двох громадян за підозрою у зберіганні та носінні наркотиків. Наразі правоохоронці надають правову оцінку цим діям.

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна воєнний стан Кременчуцький район нетверезий водій
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