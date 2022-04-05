Над Дніпропетровщиною та Рівненщиною збили ворожі ракети

Сьогодні, 10:04 Переглядів: 189

5 квітня над Дніпропетровщиною та Рівненщиною наші захисники збили ворожі ракети.

Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив, що вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети.

Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та, на щастя, ніхто не постраждав.

Маю відео моменту знищення ракет. Проте зараз діє заборона на оприлюднення такої інформації. Обіцяю, що покажу його після перемоги. Збираю архів перемог наших ЗСУ. На цю годину у нас в області все нормально. Працюємо і наближаємо перемогу, - написав Резніченко у фейсбуці.

Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль також сповістив, що вночі сили ППО збили дві ворожі цілі над Рівненщиною. Небо під контролем ЗСУ.