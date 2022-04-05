Над Дніпропетровщиною та Рівненщиною збили ворожі ракети

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко пообіцяв поділитися відео моменту знищення ракет після нашої перемоги
5 квітня над Дніпропетровщиною та Рівненщиною наші захисники збили ворожі ракети.
Голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко повідомив, що вночі наша ППО збила над областю дві ворожі ракети.
Уламки спричинили незначне займання у одному з сіл. Та, на щастя, ніхто не постраждав.
Начальник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль також сповістив, що вночі сили ППО збили дві ворожі цілі над Рівненщиною. Небо під контролем ЗСУ.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер