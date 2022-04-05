Скільки росіянської техніки та солдатів знищити українські захисники

У Чернігівській області наші воїни розбили російську колону, яка вирішила... прикинутися дровами :)
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04:
- особового складу - близько 18500 осіб,
- танків ‒ 676 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1858 од,
- артилерійських систем – 332 од,
- РСЗВ - 107 од,
- засоби ППО - 55 од,
- літаків – 150 од,
- гелікоптерів – 134 од,
- автомобільної техніки - 1322 од,
- кораблі/катери - 7 од,
- цистерн з ПММ - 76,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,
- спеціальна техніка - 25,
- пускові установки ОТРК/ТРК - 4.
У Чернігівській області воїни оперативного командування «Північ» розбили російську колону, яка вирішила... прикинутися дровами. Може думали, що «российские берьози» їх врятують? Розплатились окупанти сповна: і за вторгнення, і за вбитих цивільних, і за знищені українські березові ліси. Деталі у всіх сенсах – на фото. «Многоходовочка» не пройшла.
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.