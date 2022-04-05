Скільки росіянської техніки та солдатів знищити українські захисники

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Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 05.04:

особового складу - близько 18500 осіб,

танків ‒ 676 од,

бойових броньованих машин ‒ 1858 од,

артилерійських систем – 332 од,

РСЗВ - 107 од,

засоби ППО - 55 од,

літаків – 150 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1322 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94,

спеціальна техніка - 25,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

У Чернігівській області воїни оперативного командування «Північ» розбили російську колону, яка вирішила... прикинутися дровами. Може думали, що «российские берьози» їх врятують? Розплатились окупанти сповна: і за вторгнення, і за вбитих цивільних, і за знищені українські березові ліси. Деталі у всіх сенсах – на фото. «Многоходовочка» не пройшла.