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Де завтра 6 квітня у Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 1 020

 

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 6 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах.

З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами:

  • вул. Кооперативна,
  • вул. Проектна,
  • вул. Раїси Кириченко,
  • вул. Седова, Лугова,
  • вул. Каховська,
  • вул. Гійома Боплана,
  • вул. Цимлянська,
  • пров. Нечая,
  • пров. Седова,
  • пров. Бригадний,
  • пров. Бакинський,
  • пров. Західний,
  • пров. Градизький,
  • пров. Луговий,
  • пр. Червневий
  • вул. Нижня,
  • вул. Дружинницька,
  • пров. Господарський,
  • пров. Ударний
  • вул. Садківська,
  • вул. Озерна,
  • пров. Садківський,
  • пров. Каменогірський,
  • туп. Озерний
  • вул. Василя Симоненка,
  • вул. Ігоря Сікорського,
  • вул. Ракетна,
  • вул. Луначарського,
  • вул. Кобзарська,
  • пров. Кутузова,
  • туп. Бажана
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Автор: Альона Душенко
Теги: відключення електроенергії Полтаваобленерго
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