Де завтра 6 квітня у Кременчуці не буде світла

Сьогодні, 20:17 Переглядів: 1 020

Причиною називають проведення ремонтних робіт на електромережах міста

«Полтаваобленерго» попереджає, що 6 квітня у Кременчуці відбудуться тимчасові відключення електроенергії. Причина - проведення планових ремонтних робіт на трансформаторних підстанціях та повітряних електромережах містах. З 8.00 до 17.00 світла не буде за адресами: вул. Кооперативна,

вул. Проектна,

вул. Раїси Кириченко,

вул. Седова, Лугова,

вул. Каховська,

вул. Гійома Боплана,

вул. Цимлянська,

пров. Нечая,

пров. Седова,

пров. Бригадний,

пров. Бакинський,

пров. Західний,

пров. Градизький,

пров. Луговий,

пр. Червневий

вул. Нижня,

вул. Дружинницька,

пров. Господарський,

пров. Ударний

вул. Садківська,

вул. Озерна,

пров. Садківський,

пров. Каменогірський,

туп. Озерний

вул. Василя Симоненка,

вул. Ігоря Сікорського,

вул. Ракетна,

вул. Луначарського,

вул. Кобзарська,

пров. Кутузова,

туп. Бажана

Поділитись новиною



