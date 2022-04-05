Держспецзв'язку зафіксував кібератаки для отримання доступу до облікових записів Telegram

Сьогодні, 20:42 Переглядів: 210

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) заявляє про кібератаки, спрямовані на отримання доступу до облікових записів Telegram із посиланям на Урядову команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку та Кіберполіція України.

За їхніми даними, злочинці розповсюджували серед громадян України повідомлення зі шкідливим посиланнями на начебто вебсайт Telegram, щоб отримати несанкціонований доступ до облікових записів, зокрема і з можливістю перехоплення одноразового коду з SMS. У результаті подібних атак зловмисники викрадають дані сесії, перелік контактів та історії листування в Telegram.

Українські кіберфахівці заблокували хостинг, з якого велися атаки, проте зловмисники переїжджають на хостинги до рф.

«Будьте пильними та у жодному разі не переходьте за підозрілими посиланнями» , – закликають у Держспецзв’язку.

Що робити:

Необхідно встановити додатковий пароль для двоетапної автентифікації в Telegram (разом із кодом, що надходить в SMS).

Додатково необхідно у налаштуваннях Telegram завершити всі сеанси, крім поточного.

У разі отримання подібних повідомлень потрібно терміново інформувати суб'єкти забезпечення кібербезпеки України – CERT-UA та Кіберполіцію – з метою вжиття невідкладних заходів з блокування шкідливих вебресурсів.