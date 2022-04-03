Увага! Повітряна тривога по Кременчуку і Полтавщині!

Сьогодні, 09:21 Переглядів: 672

Зберігайте спокій і йдіть в укриття!

Зберігайте спокій і йдіть в укриття!

3-го квітня о 9.18 оголосили повітряну тривогу по Кременчуку і Полтавщині!

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