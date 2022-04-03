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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

З'явилося відео, як полк спеціального призначення Нацполіції «САФАРІ» зачищає Бучу

Сьогодні, 09:32 Переглядів: 323

 

Місцевий житель розповів, що його хотіли розстріляти за українські прапор і герб на стіні помешкання

2 квітня у звільненому місті Буча Київської області бійці зведеного полку спеціального призначення Нацполіції «САФАРІ» розпочали зачистку території від диверсантів та пособників російських військ. Спеціалісти вибухотехнічної служби проводять огляд місць військових злочинів рф та вилучають вибухонебезпечні предмети і боєприпаси, що не здетонували.

Київська область звільнена від російських загарбників!

Правоохоронці перевіряють кожен двір та укриття, спілкуються з людьми та надають допомогу місцевим жителям. Містяни, яким довелося пережити жахіття окупації, максимально сприяють правоохоронцям.

Поліцейські роблять усе можливе, щоби відновити правопорядок на звільнених територіях, аби місцеві мешканці якнайшвидше змогли повернутися у рідне місто.

Як це відбувається, дивіться у відео:

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна Буча звільнення російські загарбники поліція
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