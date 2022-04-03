путіну потрібна «хоч якась перемога» до 9 травня – розвідка США

Сьогодні, 09:02 Переглядів: 555

За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої

Президент путін зі своєю армією прагне отримати «хоч якусь перемогу» в Україні до 9 травня і влаштувати в Москві традиційний парад. Про це пише CNN із посиланням на джерела, знайомі з розвідданими.

За словами кількох американських чиновників, ознайомлених з останніми оцінками американської розвідки, росія переглянула свою стратегію війни в Україні, щоб зосередитися на взяття під контроль Донбасу та інших регіонів на сході України з датою 9 травня.

За понад місяць війни російські сухопутні війська не змогли утримати контроль над районами, де вони вели бої.

Саме тому, за даними чиновників, путіну необхідно продемонструвати «хоч якусь перемогу», і він сподівається взяти під контроль східний регіон України до початку травня.

Також американські та європейські чиновники стверджують, що будь-які терміни, які Москва може встановлювати на словах, не змінюють реальності, та схоже, що росія готується до затяжного протистояння.