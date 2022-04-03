Окупанти виманюють особисті дані людей для залякувань та переслідувань

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 590

Під приціл потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти та журналісти

На тимчасово окупованих територіях росіяни збирають особисті дані місцевих жителів для подальшого їх переслідування і залякування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

- Під приціл насамперед потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти, журналісти та культурні діячі, - йдеться в повідомленні.

При цьому збирають дані не відкрито, а під приводом «перепису населення» або під час роздачі «гуманітарки».

- Існує велика ймовірність того, що окупанти також намагатимуться використати цю інформацію під час проведення так званих референдумів, наприклад, у Херсоні, - зазначає ЦПД.

Жителів просять бути особливо пильними та нікому не надавати свою особисту інформацію й оригінали документів.