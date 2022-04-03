Окупанти виманюють особисті дані людей для залякувань та переслідувань

Під приціл потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти та журналісти
На тимчасово окупованих територіях росіяни збирають особисті дані місцевих жителів для подальшого їх переслідування і залякування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.
При цьому збирають дані не відкрито, а під приводом «перепису населення» або під час роздачі «гуманітарки».
Жителів просять бути особливо пильними та нікому не надавати свою особисту інформацію й оригінали документів.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер