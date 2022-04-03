Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Окупанти виманюють особисті дані людей для залякувань та переслідувань

Сьогодні, 08:33 Переглядів: 590

 

Під приціл потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти та журналісти

На тимчасово окупованих територіях росіяни збирають особисті дані місцевих жителів для подальшого їх переслідування і залякування. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО України.

- Під приціл насамперед потрапляють військовослужбовці, члени їх сімей, а також громадські активісти, журналісти та культурні діячі, - йдеться в повідомленні.

При цьому збирають дані не відкрито, а під приводом «перепису населення» або під час роздачі «гуманітарки».

- Існує велика ймовірність того, що окупанти також намагатимуться використати цю інформацію під час проведення так званих референдумів, наприклад, у Херсоні, - зазначає ЦПД.

Жителів просять бути особливо пильними та нікому не надавати свою особисту інформацію й оригінали документів.

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: війна
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх