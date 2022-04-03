Британія хоче озброїти Україну для захисту Одеси

Сьогодні, 08:00 Переглядів: 238

Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря

Прем’єр Британії Борис Джонсон хоче зірвати плани Путіна на південь України й відправити ЗСУ зброю, необхідну для ефективного захисту Одеси. Про це йдеться у матеріалі The Times.

Лондон наполягає на озброєнні України протикорабельними ракетами для відбиття російських кораблів.

Ця ж зброя дозволить захистити прибережні міста від обстрілів з моря.

Джонсон висловив у розмові з міністрами бажання закупити протикорабельні ракети і надати їх Збройним силам України, щоб не допустити наступ росіян.