Як 2 квітня на Полтавщині курсують приміські поїзди
Сьогодні, 10:21
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Інформує «Укрзалізниця»
Як сьогодні, 2 квітня, курсують приміські поїзди на Полтавщині, інформує «Укрзалізниця».
Південна залізниця, курсуватимуть приміські поїзди за напрямками:
- Полтава — Крюків — Полтава,
- Полтава — Огульці — Полтава,
- Полтава — Лозова — Полтава,
- Полтава — Кременчук — Полтава,
- Полтава — Гребінка — Полтава,
- Полтава — Кобеляки — Полтава,
- Ромодан — Ромни — Ромодан.
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