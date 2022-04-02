Є ймовірність, що у Кременчуці є поранені та загиблі після ранкового обстрілу

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 2 108

На щастя, у Полтаві ніхто не постраждав

Існує ймовірність, що у Кременчуці є поранені та загиблі після ранкового обстрілу 2 квітня. Про це сказав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі всеукраїнського телемарафону. Наразі інформація все ще уточнюється. Рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла.

На щастя, у Полтаві ніхто не постраждав. Надзвичайники працюють на об'єктах, які обстріляли.

Не допомагайте ворогу! Ні в якому разі не постіть фото та відео обстрілів або місця влучання ракет, не пишіть про координати в коментарях та групах.

Також Дмитро Лунін попросив мешканців Полтавщини відповідально ставитися до повітряної тривоги, не нехтувати своєю безпекою і йти в укриття після сирен. Він зазначив, що зараз люди стали менше ховатися під час тривог.

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