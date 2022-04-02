Сергiй Кулясов
Бизнес города должен начать работать. Других вариантов не существует
Віктор КРУК
Почему я давно не праздную 23 февраля и не отвечаю на поздравления?
Лариса Гориславець
Для АТО-вців у Кременчуці немає вільних земельних ділянок, а для церкви московського патріархату знайдеться?
Олександр Бондар
Страховий Шерлок Холмс
Сергiй Кулясов
23 украинских народных избранника как яркие представители отряда Крысоголовых
Юлія Байдуж
Як правильно захистити себе від недобросовісних кредитних установ
Лариса Гориславець
Мер і “соросята”
Тетяна Донченко (Волинська)
Розсуваю «шторки»: журналістка ТЪ виграла суд за доступ до договору про реконструкцію дитсадків у Кременчуці
Олександр Бондар
Страховий поліс для зимової відпустки
Сергiй Кулясов
Подготовка к отражению российской агрессии - не на часi!?
Алла Заможська
Післясмак мітингу батьків біля мерії Кременчука
Валентина Кузьменко
Возьми сладкую конфетку
Олександр Бондар
Коли європротоколом скористатися не можна
Валентина Кузьменко
Недостижимое чувство удовлетворенности
Вероніка Сенченко
Догляд за вухами: поради кременчуцької лікарки
Анатолій Василенко
«О кафе, гараже и заборе-раздоре»
Валентина Кузьменко
Это была "ПОСЛЕДНЯЯ КАПЛЯ"
Юрій Глансков
"Зі мною цього не трапиться."
Олександр Бондар
Чи варто боятися європротоколу?
Тетяна Донченко (Волинська)
«Треба шторки роздвигати…» Як зачинені дитсадки Кременчука привели мене до суду
Кременчук, Надзвичайні новини

Є ймовірність, що у Кременчуці є поранені та загиблі після ранкового обстрілу

Сьогодні, 10:36 Переглядів: 2 108

 

На щастя, у Полтаві ніхто не постраждав

Існує ймовірність, що у Кременчуці є поранені та загиблі після ранкового обстрілу 2 квітня. Про це сказав начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін в ефірі всеукраїнського телемарафону. Наразі інформація все ще уточнюється. Рятувальники продовжують гасити пожежу, яка виникла.

На щастя, у Полтаві ніхто не постраждав. Надзвичайники працюють на об'єктах, які обстріляли.

Не допомагайте ворогу! Ні в якому разі не постіть фото та відео обстрілів або місця влучання ракет, не пишіть про координати в коментарях та групах.

Також Дмитро Лунін попросив мешканців Полтавщини відповідально ставитися до повітряної тривоги, не нехтувати своєю безпекою і йти в укриття після сирен. Він зазначив, що зараз люди стали менше ховатися під час тривог.

Додано:

Якість повітря, води у міській мережі та інші екологічні показники у Кременчуці в межах норми. Про це повідомив мер Віталій Малецький.
Не фотографуємо об’єкти, не пересилаємо фото, не розказуємо по телефону, що і де відбулося і відбувається, - наголосив він.
4
Автор: Катерина Турубара
Теги: війна обстріли поранені
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Коментувати статтю можуть тільки зареєстровані користувачі.
Будь-ласка, УВІЙДІТЬ або ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts


Свіжий випуск

№ 8 від 24 лютого 2022

Читати номер
Попередні випуски
Вверх