Українці розучилися боятися! Скільки солдат та техніки ворога вже знищили

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 578

Наша мета - перемога!

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.04: особового складу - близько 17800 осіб,

танків ‒ 631 од,

бойових броньованих машин ‒ 1776 од,

артилерійських систем – 317 од,

РСЗВ - 100 од,

засоби ППО - 54 од,

літаків – 143 од,

гелікоптерів – 134 од,

автомобільної техніки - 1236 од,

кораблі/катери - 7 од,

цистерн з ПММ - 76,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87,

спеціальна техніка - 24,

пускові установки ОТРК/ТРК - 4. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій. Тільки на Чернігівщині протягом останніх днів ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області, звільнили низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова. Українці розучилися боятися. Наша мета - перемога!































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