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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Українці розучилися боятися! Скільки солдат та техніки ворога вже знищили

Сьогодні, 11:20 Переглядів: 578

 

Наша мета - перемога!

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.04:

  • особового складу - близько 17800 осіб,
  • танків ‒ 631 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1776 од,
  • артилерійських систем – 317 од,
  • РСЗВ - 100 од,
  • засоби ППО - 54 од,
  • літаків – 143 од,
  • гелікоптерів – 134 од,
  • автомобільної техніки - 1236 од,
  • кораблі/катери - 7 од,
  • цистерн з ПММ - 76,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 87,
  • спеціальна техніка - 24,
  • пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Тільки на Чернігівщині протягом останніх днів ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області, звільнили низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова.

Українці розучилися боятися. Наша мета - перемога!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: війна втрати Росія
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