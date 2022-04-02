Українці розучилися боятися! Скільки солдат та техніки ворога вже знищили

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив загальні бойові втрати противника з 24.02 по 2.04:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Тільки на Чернігівщині протягом останніх днів ворог зазнав значних втрат - понад 50 одиниць броньованої та автомобільної техніки. Наші воїни громили російських окупантів в різних районах цієї області, звільнили низку населених пунктів, зокрема, село Шестовицю неподалік Чернігова.
Українці розучилися боятися. Наша мета - перемога!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер