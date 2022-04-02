По буднях діти переселенців зможуть відвідувати безкоштовні заняття у Кременчуці

Сьогодні, 11:51 Переглядів: 199

З 4 квітня у Кременчуці стартує проєкт допомоги діткам переселенців, вони безкоштовно зможуть відвідувати заняття за різними напрямками. Про це ТЪ повідомила директорка Кременчуцького педколеджу Леся Крупіна.

І де би ми не були, ми - вдома. Вдома, де тепло та затишно. Вдома, де наші діти у безпеці. Запрошуємо вас та вашу малечу до Центру відновлення «Повертаємо в життя», де ви знову зможете відчути себе як вдома, - йдеться у повідомленні.

У Центрі відновлення «Повертаємо в життя» проводитимуть безкоштовні заняття для дітей за різними напрямками. Наповнюваність групи – до 12 осіб (для дітей від 3 до 17 років). Працює також група для батьків.

Графік роботи: пн-пт з 13.00 до 15.00 за адресою: м. Кременчук, проспект Свободи, 36А (гуртожиток педколеджу).

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