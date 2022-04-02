Ворог вранці 2 квітня обстріляв Дніпро та Кривий Ріг: є постраждалі

Сьогодні, 12:08 Переглядів: 566

Вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ракети та один безпілотник

2 квітня ворог завдав нічні ракетні удари по Дніпропетровщині. Про це сповістив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської облдержадміністрації.

У Дніпрі ракети влучили в інфраструктурний об’єкт – серйозні руйнування, двоє людей поранені. А у Кривому Розі стався «приліт» на автозаправку. Займання рятувальники загасили. Постраждалих немає.

Крім того, вночі наші ППО збили над Дніпропетровщиною 4 ракети та один безпілотник.