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Кременчук, Надзвичайні новини, Полтавщина, Путін проти українського народу

Незважаючи на ракетний удар Полтавщина залишається надійним тилом і працює на Перемогу

Сьогодні, 12:40 Переглядів: 2 673

 

Очільник Полтавської ОВА дав інтервю телеканалу «Прямий»

Начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін розповів телеканалу «Прямий» про нічні удари по Полтаві та Кременчуку. І головне – пояснив, чому Полтавщина зберігатиме спокій й надалі залишається надійним тилом для ЗСУ.

- Ця ніч була неспокійною на Полтавщині. Після першої години ночі були нанесені ракетні удари по об’єктах інфраструктури міста Полтави. Зараз ситуація спокійна. Втрат людських немає і постраждалих також немає, - пояснив очільник Полтавської ОВА.

Дмитро Лунін також розповів по ситуації у Кременчуці.

- Що стосується міста Кременчука – о 6-ій ранку були нанесені ракетні удари по промисловим об’єктам міста Кременчука. Зараз тривають пожежі. Рятувальники їх локалізують, але, нажаль, досі не загасили. До лікарень Кременчука люди не звертались, отже постраждалих немає. Щодо тих, хто міг загинути – після ліквідації пожежі ми зможемо надати таку інформацію, - розповів Дмитро Лунін.

Він закликав людей під час оголошення повітряної тривоги не зволікати і спускатися до укриття.

На питання щодо того, чи варто евакуюватися мешканця Полтавщини у більш безпечні регіони, Дмитро Лунін порадив залишатись на місці та працювати, щоб Полтавщина залишалась надійним тилом нашої армії.

- Я раджу залишатись на Полтавщині. ЗСУ, бійці тероборони тримають оборону. А ракетні удари зараз наносяться по всім областям України. Наша область тилова. Ми надаємо допомогу Сумській та Харківській областям. Панікувати не варто!, - закликав очільник ОВА.

Дмитро Лунін заявив, що Полтавщина офіційно прийняла вже 30 тисяч вимушених переселенців, а якщо рахувати тих, хто зупинився у родичів та поки не зареєструвався, як ВПО, то близько 100 тисяч. Усім їм надається допомога з харчування, житлом тощо.

Він також заявив, що аграрії Полтавщини закінчили роботи по підживленню озимих, почали сіяти ярові та планують засіяти 1,4 млн га.

- Це питання продовольчої безпеки країни, - пояснив Дмитро Лунін.

Він також заявив, що усі великі підприємства області працюють, відрились 80% магазинів, а виконання бюджету по територіальним громадам області складає від 102% до 109%.

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Автор: Віктор Крук
Теги: Кременчук Полтавщина ракети пожежі
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