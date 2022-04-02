Незважаючи на ракетний удар Полтавщина залишається надійним тилом і працює на Перемогу

Начальник Полтавської військової адміністрації Дмитро Лунін розповів телеканалу «Прямий» про нічні удари по Полтаві та Кременчуку. І головне – пояснив, чому Полтавщина зберігатиме спокій й надалі залишається надійним тилом для ЗСУ.
Дмитро Лунін також розповів по ситуації у Кременчуці.
Він закликав людей під час оголошення повітряної тривоги не зволікати і спускатися до укриття.
На питання щодо того, чи варто евакуюватися мешканця Полтавщини у більш безпечні регіони, Дмитро Лунін порадив залишатись на місці та працювати, щоб Полтавщина залишалась надійним тилом нашої армії.
Дмитро Лунін заявив, що Полтавщина офіційно прийняла вже 30 тисяч вимушених переселенців, а якщо рахувати тих, хто зупинився у родичів та поки не зареєструвався, як ВПО, то близько 100 тисяч. Усім їм надається допомога з харчування, житлом тощо.
Він також заявив, що аграрії Полтавщини закінчили роботи по підживленню озимих, почали сіяти ярові та планують засіяти 1,4 млн га.
Він також заявив, що усі великі підприємства області працюють, відрились 80% магазинів, а виконання бюджету по територіальним громадам області складає від 102% до 109%.
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер