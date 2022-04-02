Полтавські поліцейські здійснили бажання хлопчика з Харківщини

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 632

У житті завжди є місце для дива, на яке так чекає кожне маленьке і велике сердечко, тим більше… під час війни. Адже позитивні емоції допомагають нам (незалежно від віку) боротися зі своїми страхами та знаходити сили для подальшої боротьби! Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.

Щоб підняти настрій хлопчику, який разом з матусею змушений був тікати з рідного міста від ворожих обстрілів до нашого регіону, ювенальні поліцейські Полтавщини здійснили його бажання! Правоохоронці подарували дитині конструктор Лего. Начебто дрібничка, але скільки було радості від подарунка… словами не передати!

- Коли вперше ми познайомилися з Платоном (незабаром після евакуації його родини з Харківщини – уточнення), він розповів, що дуже б хотів знову поскладати Lego, однак його улюблений конструктор разом з іншими іграшками залишився вдома. Ми вирішили виконати бажання хлопчика якомога швидше, щоб підняти йому настрій. Адже бажання повинні здійснюватися, особливо в дитинстві, - наголосила Ірина Москаленко, очільниця відділу ювенальної превенції обласного Главку поліції.