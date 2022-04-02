Полтавські поліцейські здійснили бажання хлопчика з Харківщини

У житті завжди є місце для дива, на яке так чекає кожне маленьке і велике сердечко, тим більше… під час війни. Адже позитивні емоції допомагають нам (незалежно від віку) боротися зі своїми страхами та знаходити сили для подальшої боротьби! Про це повідомляє пресслужба поліції Полтавщини.
Щоб підняти настрій хлопчику, який разом з матусею змушений був тікати з рідного міста від ворожих обстрілів до нашого регіону, ювенальні поліцейські Полтавщини здійснили його бажання! Правоохоронці подарували дитині конструктор Лего. Начебто дрібничка, але скільки було радості від подарунка… словами не передати!
№ 8 від 24 лютого 2022Читати номер