Із Харкова та Полтави через Кременчук на Західну Україну курсуватимуть кілька поїздів

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З метою оптимізації руху Укрзалізниця тимчасово змінює маршрут курсування низки поїздів харківського напрямку в обхід Києва.

Таким чином, окрім одного поїзда з Кременчука до Івано-Франківська додаються ще три і на Західну Україну відтепер з Кременчука можна їхати такими поїздами:

129/130 Кременчук - Івано-Франківськ (із зупинками у Знам’янці, ст. ім. Т. Шевченка, Львові)

15/16 Харків - Івано-Франківськ (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)

149/150 Полтава - Чернівці (із зупинками у Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка)

17/18 Харків - Львів (із зупинками у Полтаві, Кременчуці, ст. ім. Т. Шевченка).

Зміни набирають чинності 1 квітня.

Укрзалізниця звертає увагу пасажирів, що ці рейси більше не прямують до Києва, при цьому столиця матиме понад 20 рейсів у західному напрямку.

Укрзалізниця попереджає, що час відправлення поїздів може змінюватися. Інформація щодо цього оновлюється кожного дня до 00:00.

Нагадаємо, що з 1 квітня повертається посадка на частину рейсів виключно по квитках - повний перелік рейсів із зазначенням розподілу на безкоштовні евакуаційні та платні є на сайті https://uz-vezemo.com/.