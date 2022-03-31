НАТО очікує наступ на Донбасі, а ЗСУ знищує орків, яких привезли для цього з Абхазії

Сьогодні, 16:07 Переглядів: 201

Російські війська «не виводяться, а переміщуються» територією України, і НАТО очікує на «додаткові наступальні дії» з боку кремля.

Про це на прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Le Figaro.

- За нашою інформацією, Росія намагається перегрупувати (свої сили) і посилити наступ на Донбас і водночас зберігає тиск на Київ та інші міста, - заявив Столтенберг.

Так він прокоментував раніше зроблені представниками Росії заяви про те, що російська армія «виконала поставлені завдання» і вирішила «радикально скоротити» бойові дії на київському та чернігівському напрямку.

Варто нагадати, що Генштаб ЗСУ також вважає, що наступ російських військ посилиться на Сході України.

- Основні зусилля противника зосереджені на… підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил російської федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки білорусь на територію російської федерації залізничним транспортом, - йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСу станом на 12:00 сьогодні.



Тим часом українські військові знищили групу російських окупантів, що були перекинуті з 7-ї воєнної бази російських військ, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазії. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід»

- У ході вчорашніх боїв українські воїни знищили представників підрозділів з 7-ї воєнної бази, яка дислокується на території самопроголошеної абхазької республіки. Отже, чергова партія адептів російського фашистського режиму приєдналася до 17-тисячної черги на «пекельні розваги». Не хвилюйтеся, окупанти, всі отримають свої купони зі знижкою від ЗСУ. Тим більше, що вас там вже чекають кадирівці, кримські зрадники та ще багато рашистського непотребу, - наголосили в ОТУ «Схід».

Окупанти мають великі кадрові проблеми. Мобілізація була невдалою, росіяни масово звільняються з армії, оскільки починають розуміти, чим для них закінчиться війна проти України. Водночас у ЗСУ зазначили, що в РФ завжди знайдуться обдурені пропагандою.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія перекинула в Україну з окупованих територій Грузії близько двох тисяч військовослужбовців. Зокрема, підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що належать до Південного військового округу рф.

Від 4-ї військової бази було відряджено в Україну три батальйонні тактичні групи загальною чисельністю до 1200 осіб російських і осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві батальйонні тактичні групи — близько 800 осіб.

Нещодавно приблизно три сотні військових з так званої Південної Осетії відмовились від участі у війні з Україною та повернулися додому.