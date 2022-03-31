НАТО очікує наступ на Донбасі, а ЗСУ знищує орків, яких привезли для цього з Абхазії

Російські війська «не виводяться, а переміщуються» територією України, і НАТО очікує на «додаткові наступальні дії» з боку кремля.
Про це на прес-конференції заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає Le Figaro.
Так він прокоментував раніше зроблені представниками Росії заяви про те, що російська армія «виконала поставлені завдання» і вирішила «радикально скоротити» бойові дії на київському та чернігівському напрямку.
Варто нагадати, що Генштаб ЗСУ також вважає, що наступ російських військ посилиться на Сході України.
- Основні зусилля противника зосереджені на… підготовці до відновлення наступальних дій на окремих напрямках та встановленні повного контролю над територією Донецької і Луганської областей. Ворог вживає заходів щодо перегрупування та формування угруповань збройних сил російської федерації з метою ведення наступу у Східній операційній зоні. Зафіксовано перекидання частини військ та техніки ворога з території республіки білорусь на територію російської федерації залізничним транспортом, - йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСу станом на 12:00 сьогодні.
Тим часом українські військові знищили групу російських окупантів, що були перекинуті з 7-ї воєнної бази російських військ, яка дислокується на території самопроголошеної Абхазії. Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання «Схід»
Окупанти мають великі кадрові проблеми. Мобілізація була невдалою, росіяни масово звільняються з армії, оскільки починають розуміти, чим для них закінчиться війна проти України. Водночас у ЗСУ зазначили, що в РФ завжди знайдуться обдурені пропагандою.
За даними Генштабу ЗСУ, Росія перекинула в Україну з окупованих територій Грузії близько двох тисяч військовослужбовців. Зокрема, підрозділи 4-ї (Цхінвальський район, Південна Осетія) та 7-ї (Абхазія) військових баз, що належать до Південного військового округу рф.
Від 4-ї військової бази було відряджено в Україну три батальйонні тактичні групи загальною чисельністю до 1200 осіб російських і осетинських військовослужбовців. З підрозділів 7-ї військової бази було сформовано дві батальйонні тактичні групи — близько 800 осіб.
Нещодавно приблизно три сотні військових з так званої Південної Осетії відмовились від участі у війні з Україною та повернулися додому.