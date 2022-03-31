Розвідка опублікувала списки білоруських військових і закликає їх відмовитись від участі у війні

ГУР Міноборони України попередило білоруських десантників про намагання втягнути їх у війну проти України
В Головному управлінні розвідки МО України опублікували персональні дані на окремих військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил білорусі і записали звернення:
«Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала в подальшому і не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас воєнна розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії росії проти нашої країни. Злочини, що вчиняються щодня окупантами проти мирного населення, у тому числі проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та боргом перед вашою вітчизною — Білоруссю.
Також запевняємо вас, що ми маємо у своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України.
Сподіваємось на вашу розсудливість. Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації», — йдеться у повідомленні.
Мовою оригіналу:
Главное управление разведки Министерства обороны Украины в очередной раз подчеркивает, что Украина никогда не представляла угрозы, не планировала в дальнейшем и не планирует каких-либо агрессивных действий в отношении Беларуси. В то же время, военная разведка Украины, обращается к военнослужащим белорусских вооруженных сил и призывает их отказаться от участия в преступной агрессии россии против нашей страны. Совершаемые каждый день оккупантами преступления против мирного населения, в том числе против ни в чем не повинных детей и женщин, не имеют ничего общего с воинской доблестью, офицерской честью и долгом перед вашей отчизной — Беларусью.
Также уверяем Вас, что мы располагаем полными персональными данными всех военнослужащих, а также их родственников, из состава подразделений вооруженных сил Беларуси, которых пытаются втянуть в позорную, чужую для них и заведомо проигрышную войну против Украины.
Надеемся на Ваше благоразумие. Серьезность наших заявлений будем подтверждать публикацией соответствующей информации.