Розвідка опублікувала списки білоруських військових і закликає їх відмовитись від участі у війні

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ГУР Міноборони України попередило білоруських десантників про намагання втягнути їх у війну проти України

В Головному управлінні розвідки МО України опублікували персональні дані на окремих військовослужбовців 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) збройних сил білорусі і записали звернення:

«Головне управління розвідки Міністерства оборони України вкотре наголошує, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала в подальшому і не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі. Водночас воєнна розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії росії проти нашої країни. Злочини, що вчиняються щодня окупантами проти мирного населення, у тому числі проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та боргом перед вашою вітчизною — Білоруссю.

Також запевняємо вас, що ми маємо у своєму розпорядженні повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України.

Сподіваємось на вашу розсудливість. Серйозність наших заяв підтверджуватимемо публікацією відповідної інформації», — йдеться у повідомленні.

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