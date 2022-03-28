У Кременчуцькому районі на потреби військових та переселенців передали понад 57 тонн риби

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Під час ранкового брифінгу у Кременчуцькій РВА начальник Управління Державного агентства меліорації та рибного господарства у Полтавській області Оксана Кулинич повідомила, що військовим районним адміністраціям, територіальним громадам, переселенцям, військовим частинам, формуванням тероборони, міському відділу поліції та ЗСУ було безкоштовно передано 57 135 кг свіжовиловленої та свіжомороженої риби.

Це стало можливо завдяки домовленості з промисловиками, які займаються виловом та переробкою риби. Управління уклало 12 угод з промисловиками, які здійснюють вилов водних біоресурсів у районах контролю Полтавського рибоохоронного патруля,

про співпрацю у сфері забезпечення потреб Збройних Сил України, у тому числі територіальної оборони та інших військових формувань.

Понад 57 тон риби безкоштовно передали з початку війни станом на 27 березня. Частина її була перероблена на консерви на одному з підприємств Кременчуцького району.

За словами Оксана Кулинич, риба у водосховищах Дніпровського каскаду є, а рівень води стабільний. Проводиться промисловий вилов в основному ляща та судака.

- Вилов риби для потреб військових та переселенців проводився у межах тих квот на вилов, які надані. Отже ніякої шкоди для рибних запасів не завдано. Риба у Дніпрі є, рівень води стабільний, - пояснила очільниця Полтавського рибоохоронного патруля.