Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по втратах росії за час війни

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 60

17 000 окупантів точно не повернуться додому

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по втратах росії у війні проти України 24.02 по 28.03: особового складу ‒ близько 17000 осіб,

танків ‒ 586 од,

бойових броньованих машин ‒ 1694 од,

артилерійських систем – 302 од,

РСЗВ ‒ 95 од,

засоби ППО ‒ 54 од,

літаків ‒ 123 од,

гелікоптерів ‒ 127 од,

автомобільної техніки ‒ 1150 од,

кораблі/катери ‒ 7 од,

цистерн з ПММ ‒ 73,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,

спеціальна техніка ‒ 21,

пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4. Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась, – йдеться в описі під цим відео. – Разом переможемо!





Поділитись новиною



