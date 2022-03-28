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Надзвичайні новини, Україна, Світ, Путін проти українського народу

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по втратах росії за час війни

Сьогодні, 12:16 Переглядів: 60

 

17 000 окупантів точно не повернуться додому

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по втратах росії у війні проти України 24.02 по 28.03:

  • особового складу ‒ близько 17000 осіб,
  • танків ‒ 586 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
  • артилерійських систем – 302 од,
  • РСЗВ ‒ 95 од,
  • засоби ППО ‒ 54 од,
  • літаків ‒ 123 од,
  • гелікоптерів ‒ 127 од,
  • автомобільної техніки ‒ 1150 од,
  • кораблі/катери ‒ 7 од,
  • цистерн з ПММ ‒ 73,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
  • спеціальна техніка ‒ 21,
  • пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.

Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась, – йдеться в описі під цим відео. – Разом переможемо!
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Автор: Катерина Турубара
Теги: втрати Росія війна
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