Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по втратах росії за час війни
Сьогодні, 12:16
Переглядів: 60
17 000 окупантів точно не повернуться додому
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив нові дані по втратах росії у війні проти України 24.02 по 28.03:
- особового складу ‒ близько 17000 осіб,
- танків ‒ 586 од,
- бойових броньованих машин ‒ 1694 од,
- артилерійських систем – 302 од,
- РСЗВ ‒ 95 од,
- засоби ППО ‒ 54 од,
- літаків ‒ 123 од,
- гелікоптерів ‒ 127 од,
- автомобільної техніки ‒ 1150 од,
- кораблі/катери ‒ 7 од,
- цистерн з ПММ ‒ 73,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 66,
- спеціальна техніка ‒ 21,
- пускові установки ОТРК/ТРК ‒ 4.
Навіть швидка втеча з поля бою російським окупантам не допомогла. Черга в пекло трохи збільшилась, – йдеться в описі під цим відео. – Разом переможемо!
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.