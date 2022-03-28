ГУР Міноборони оприлюднило інформацію про 620 російських шпигунів, які діють в Європі

Сьогодні, 12:37 Переглядів: 347

Усі викриті українськими розвідниками російські шпигуни із ФСБ прописані у цьому будинку

Головне управління розвідки Міноборони України здобуло інформацію по співробітників ФСБ Росії, які беруть участь у злочинній діяльності країни-агресора на території Європи.

Список російських шпигунів довгенький і складається із 620 співробітників ФСБ.

Українська розвідка оприлюднила П.І.Б., місце роботи, адресу реєстрації, паспортні дані, марки, моделі та номери автівок та іншу інформацію.

Цікаво, що усі 620 шпигунів зареєстровані за однією адресою – «Москва, ул.Большая Лубянка, дом 1/3». Це будівля ФСБ рф…

Отже, феномен Чорнобаївки – це для Росії не виключення, а скоріше норма чи правило.

Повний перелік російських шпигунів – співробітників ФСБ та інформацію по ним можна побачити на сайті ГУР. Усі вони прописані за однією адресою у будинку, що відображений на фото…