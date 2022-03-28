Де стріляли, а де було тихо: як минула ніч в різних регіонах України

Сьогодні, 11:32 Переглядів: 484

На Полтавщині вночі були повітряні тривоги

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки опублікував інформацію про те, як минула ніч з 27 на 28 березня в різних регіонах України.

Київська область

Ракетні удари та обстріли населених пунктів в Бучанському районі — с. Петрушки, Шпітьки, втрати уточнюються. Борщагівська ТГ, Вишнівська ТГ — ракетний обстріл. Є попадання в житлові будинки. Святопетрівське — обстрілом пошкоджено будинок.

Бої в Ірпені, Бучі, Гостомелі. Обстріли та бої вздовж Житомирської траси.

Чернігівська область

Чернігів: оборонні бої навколо міста. Увечері — мінометний обстріл одного з житлових мікрорайонів міста, загиблих немає. Вночі — сильні обстріли позицій оборонців міста та житлових кварталів, дані по руйнуваннях та постраждалих уточнюються.

Житомирська область

Вночі три ракетно-бомбових удари: Житомирський та Коростенський райони. Є двоє поранених.

Харківська область

Харків: вночі окупанти продовжували завдавати ударів зі зброї дальньої дії по околицях міста.

По області: авіаударами атакували Оскіл Ізюмського району. Ракета влучила прямо в один із житлових будинків. Загинула родина із 4 людей. 4-річна дитина поранена.

Ведуться активні бої в Ізюмі.

Волинська область

Ввечері близько 22.00 був ракетний удар у нафтобазу на околицях Луцька. За попередніми даними, жертв немає. Гасіння триває.

Луганська область

У Сєвєродонецьку та Рубіжному невпинні обстріли. У передмісті Сєвєродонецька, в с. Борівському загинула дитина. ЗСУ вибили росіян з одного з районів Рубіжного.

Загалом на Луганщині та Донеччині за день відбили 5 масованих атак російської армії – знищені танки, БМП, автотранспорт противника. Сьогодні зранку ще один загиблий та поранений у Рубіжному.

Донецька область

Стабільно напружено — по всій лінії зіткнення. Ворог атакує, але не просунувся. Блокада Маріуполя триває. Колона автобусів, що вирушила із Запоріжжя до Бердянська для евакуації маріупольців, поки що стоїть перед в'їздом в місто - її не пропускають.

Херсонська область

На Херсонщині остання доба ознаменувалася сильними вибухами. Найчастіше повідомлення про бойові дії приходили з територій, які межують з Миколаївщиною та Дніпропетровщиною (Високопілля, Велика Олександрівка, Берислав, Снігурівка, Станіслав).

За останню добу російські військові дуже сильно обстріляли с. Станіслав та смт Велика Олександрівка, є загиблі, серед них діти.

Кіровоградська, Дніпровська, Миколаївська, Чернівецька, Черкаська, Полтавська, Одеська області — вночі або зранку повітряні тривоги. Ударів не зафіксовано.

Івано-Франківська, Волинська, Вінницька, Закарпатська, Хмельницька, Тернопільська, Львівська, Запорізька області — ніч минула без тривог.