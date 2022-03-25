У України стало більше танків, ніж було на початку війни

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 287

І все це без створення жодного абсолютно нового танка чи зняття зі складу якоїсь старої машини

У України тепер більше танків, ніж було на початку війни. Такі дані надали військові аналітики Oryx, які займаються підрахунком втрат сторін у ході бойових дій, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За їхніми підрахунками, Україна буцімто втратила не менше 74 танків — знищених чи захоплених — відколи росія почала збройну агресію. Але при цьому вдалося захопити не меньше 117 ворожих танків.

Іншими словами, зараз українська армія може фактично мати більше танків, ніж місяць тому, і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи зняття зі складу якоїсь старої машини.

Тим часом росіяни буцімто захопили не менше 37 українських танків — замало, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, як вважається, були втрачені з різних причин.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03:

особового складу - близько 16100 осіб,

танків ‒ 561 од,

бойових броньованих машин ‒ 1625 од,

артилерійських систем – 291 од,

РСЗВ - 90 од,

засоби ППО - 49 од,

літаків – 115 од,

гелікоптерів – 125 од,

автомобільної техніки - 1089 од,

кораблі/катери - 5 од,

цистерн з ПММ - 72,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,

спеціальна техніка - 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!