У України стало більше танків, ніж було на початку війни

У України тепер більше танків, ніж було на початку війни. Такі дані надали військові аналітики Oryx, які займаються підрахунком втрат сторін у ході бойових дій, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
За їхніми підрахунками, Україна буцімто втратила не менше 74 танків — знищених чи захоплених — відколи росія почала збройну агресію. Але при цьому вдалося захопити не меньше 117 ворожих танків.
Іншими словами, зараз українська армія може фактично мати більше танків, ніж місяць тому, і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи зняття зі складу якоїсь старої машини.
Тим часом росіяни буцімто захопили не менше 37 українських танків — замало, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, як вважається, були втрачені з різних причин.
Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03:
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Бий окупанта! Разом переможемо!