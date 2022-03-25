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У України стало більше танків, ніж було на початку війни

Сьогодні, 11:04 Переглядів: 287

 

І все це без створення жодного абсолютно нового танка чи зняття зі складу якоїсь старої машини

У України тепер більше танків, ніж було на початку війни. Такі дані надали військові аналітики Oryx, які займаються підрахунком втрат сторін у ході бойових дій, інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

За їхніми підрахунками, Україна буцімто втратила не менше 74 танків — знищених чи захоплених — відколи росія почала збройну агресію. Але при цьому вдалося захопити не меньше 117 ворожих танків.

Іншими словами, зараз українська армія може фактично мати більше танків, ніж місяць тому, і все це без створення жодного абсолютно нового танка чи зняття зі складу якоїсь старої машини.

Тим часом росіяни буцімто захопили не менше 37 українських танків — замало, щоб компенсувати приблизно 274 танки, які, як вважається, були втрачені з різних причин.

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив свіжі дані про загальні бойові втрати противника з 24.02 по 25.03:

  • особового складу - близько 16100 осіб,
  • танків ‒ 561 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 1625 од,
  • артилерійських систем – 291 од,
  • РСЗВ - 90 од,
  • засоби ППО - 49 од,
  • літаків – 115 од,
  • гелікоптерів – 125 од,
  • автомобільної техніки - 1089 од,
  • кораблі/катери - 5 од,
  • цистерн з ПММ - 72,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 53,
  • спеціальна техніка - 18.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Бий окупанта! Разом переможемо!

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Автор: Катерина Турубара
Теги: танк втрати Росія війна
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