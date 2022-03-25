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Надзвичайні новини

На Кременчуцькому водосховищі спіймали браконьєра, який наловив риби на 9 тис. грн

Сьогодні, 11:33 Переглядів: 98

 

Порушник виловив 19 кг риби

У межах Сулинського заказника (неподалік від с. Погребняки Кременчуцького району) порушник виловив 19 кг риби, чим завдав майже 9 тис. грн збитків, повідомляє Полтавський рибоохоронний патруль.

24 березня о 7.00 на водоймі Сулинської затоки Кременчуцького водосховища помітили громадянина, який за допомогою двох мисинових сіток (140 метрів) ловив рибу в забрід. Так він добув карася сріблястого - 30 екз., синця - 27 екз. та ляща – 15 екз. загальною вагою 19 кг.

На місце події прибули держінспектори Полтавського рибоохоронного патруля зі слідчо-оперативною групою та задокументували грубе порушення Правил рибальства, що містить ознаки кримінального проступку за статтею 249 КК України (незаконне зайняття рибним промислом). Дана стаття передбачає штраф від 17 000 до 85 000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого. Сума збитків розрахована відповідно до такс і становить 8 865 грн.

Рибоохоронці склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 4 ст. 85 КУпАП (грубе порушення правил рибальства). Заборонені знаряддя лову та рибу вилучили до відповідного рішення суду. По даному факту порушення тривають слідчі дії.

Правоохоронці нагадують, що крім штрафу нараховуються збитки за кожну виловлену рибину відповідно до такс: лящ – 301 грн, синець – 150 грн, карась сріблястий – 30 грн.

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Автор: Катерина Турубара
Теги: риба браконьєр Кременчугское водохранилище
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