У військових рф почались проблеми з фінансуванням, – українська розвідка

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Зважаючи на незадовільний стан фінансової системи росії через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо

У військових рф почались проблеми з фінансуванням. Про це сповістило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Після обіцяних виплат військовим окупаційної армії у російських військових частинах з’явилися проблеми з фінансуванням. Як з’ясувалось, оплата цих витрат в бюджеті жодним чином не передбачена. А зважаючи на незадовільний стан фінансової системи мордору через введені санкції, додаткових коштів в бюджеті знайти неможливо.

Зокрема, в тимчасово окупованому Криму після виплати «відряджувальних» тим, хто брав участь у війні проти України, за лютий наявний ліміт коштів військових частин повністю вичерпаний. Фінансування будь-яких виплат за березень – відсутнє.

Схожа ситуація і з оплатою участі у війні найманців російських «ПВК». Серед них частішають випадки відмови від виїзду на територію України. Причина – невиконання умов укладених контрактів. Бойовики не отримують коштів за участь в бойових діях, компенсацій за поранення та обіцяних «соціальних гарантій».