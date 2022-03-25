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Особи зі складу добровольчих формувань територіальних громад отримали пенсійні гарантії

Сьогодні, 12:43 Переглядів: 170

 

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє ГУР Міноборон

Як йдеться у повідомленні, особи, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад, мають право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для військовослужбовців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни.

У разі загибелі осіб, які входять в склад добровольчих формувань територіальних громад, під час виконання завдань, необхідних для забезпечення оборони України, членам їх сімей також надано право на підвищені норми пенсійного забезпечення, які передбачені для членів сімей загиблих військовослужбовців.

Крім цього, особам, які входять до складу добровольчих формувань територіальних громад та беруть безпосередню участь у здійсненні заходів, необхідних для забезпечення оборони України, надано право на призначення дострокової пенсії за віком після досягнення чоловіками 55 років, жінками – 50 років та за наявності страхового стажу не менше 25 років у чоловіків і не менше 20 років у жінок.

Ці зміни набрали чинності з 21 березня 2022 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій» від 15 березня 2022 року № 2121-IX

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти територіальна оборона пенсії пільги
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