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СТОПФЕЙК: Кремлівські боти брешуть про нібито зазіхання союзників України на її територію

Сьогодні, 13:01 Переглядів: 91

 

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони заявляє про поширення ворогом серії публікацій для створення зневіри українців у нашу перемогу та щодо намірів союзників.

У цих публікаціях псевдоаналітиків та псевдоопозиціонерів путінського режиму йдеться про начебто сепаратистські плани країн-союзниць України щодо території нашої держави.

Зокрема, ворог розповідає про небезпеку введення миротворчих місій на територію України, оскільки це начебто завершиться «розподілом території України» - відкатом територій до стану на 1939 рік.

Серед країн, які начебто, як і росія, зазіхають на територіальну цілісність України, прокремлівські псевдоаналітики називають Угорщину, Румунію та навіть Польщу.

Після фактичної поразки повномасштабного військового вторгнення в Україну та невдалих спроб із проведенням проросійських мітингів у Сербії, Болгарії, Вірменії, Сирії ворог перейшов до безуспішної демонізації окремих країн.

Інформаційні вкиди такого штибу свідчать лише про те, що екосистема російської дезінформації та пропаганди продовжує зазнавати поразки, наголошують у Центрі протидії дезінформації.

 

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Автор: Віктор Крук
Теги: війна російські окупанти фейк бот
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