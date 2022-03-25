Рашистські окупанти вбивають журналістів, щоб приховати свої військові злочини в Україні

Сьогодні, 13:22 Переглядів: 262

Військові рф розуміють, що скоюють злочини на території України, і бояться їх висвітлення

Російські окупанти продовжують цинічну війну проти мирного населення України. Особливо безжально рашисти вбивають та обстрілюють українських та іноземних журналістів, беруть їх та їхніх родичів у заручники. Адже журналісти документують їхні злочини та інформують про них увесь світ.

Зауважимо, що вбивства та обстріли журналістів є грубим порушенням Гаазьких конвенції і декларації, Женевської конвенції про захист жертв війни і Додаткових протоколів до неї та Конвенції про закони і звичаї суходільної війни, які встановлюють гарантії безпеки для журналістів.

Саме у такий спосіб окупанти ведуть боротьбу з об’єктивним висвітленням своїх військових злочинів в Україні.

Про стрімке погіршення ситуації з безпекою журналістів заявила представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Тереза Рібейро. Вона зазначила, що серед загиблих від рук рашистських убивць — як українські, так іноземні журналісти.

Так, у Києві військові злочинці рф убили Оксану Бауліну, журналістку дослідницького проєкту The Insider. Під час бойових дій під Миколаєвом загинув журналіст Віктор Дудар. Телеоператор Live Євген Сакун загинув під час ракетного обстрілу в Києві. Громадянин США Брент Рено, відеожурналіст, документаліст був убитий на блокпосту в Ірпені на Київщині…

Оксана Бауліна

Як повідомляє The Insider, журналістка загинула внаслідок обстрілу в Києві 23 березня. Повідомляється, що вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району української столиці. Під час того ж нападу загинув ще один мирний житель, ще двоє людей, які супроводжували Бауліну, були поранені та госпіталізовані.

Брент Рено

13 березня в місті Ірпінь під Києвом було застрелено американського журналіста та кінорежисера Брента Рено, який працював у регіоні для видання Time. Разом з ним було поранено ще двох журналістів, зокрема і Хуана Арредондо, яких доставили до лікарні.

Брента Рено вбили вистрілом в шию російські війська на контрольно-пропускному пункті в Ірпені.

Він знімав біженців із Києва до Польщі для свого проєкту, що документує досвід біженців та мігрантів, що рятуються від насильства, війни та зміни клімату, з 10 країн світу. Брент працював над фільмом уже понад рік, збираючи матеріали в Африці, Європі та Південній Америці.

П’єр Закшевський та Олександра Кувшинова

15 березня оператор Fox News П’єр Закшевський та журналіст Олександра Кувшинова загинули внаслідок обстрілу їхнього автомобіля в Горенці під Києвом, а їхнього колегу Бенджаміна Холла було поранено та госпіталізовано.

Оператор П’єр Закшевський працював із кореспондентом Бенджаміном Холлом. У той час з ними в машині перебувала їхня колега Олександра «Саша» Кувшинова.

Журналістці було лише 24 роки, вона працювала консультантом каналу в Україні. Її завдання полягало в тому, щоби допомагати кореспондентам в орієнтуванні, збирати інформацію та узгоджувати її з джерелами.

Fox News за короткий проміжок часу втратив двох своїх кореспондентів, які повідомляли про війну з місця події.

Віктор Дідов

11 березня в Маріуполі загинув головний оператор місцевої телекомпанії «Сігма» Віктор Дідов під час влучання двох мін у його будинок. Трагедія сталася, коли він разом із сім’єю перебував у своїй квартирі. Дідова не змогли поховати, бо за кілька днів через ще один приліт снаряду будинок згорів.

26 лютого в районі села Зеленівка по дорозі до Херсона з автомобіля розстріляли з автоматичної зброї Шакірова Ділєрбека Шукуровича — цивільного журналіста інформаційного щотижневика «Навколо тебе», члена Благодійного фонду «Дім надії». Як повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, ця ситуація потрапила до реєстру Кримінального кодексу України.

Журналісти-заручники

Також зростає кількість повідомлень про випадки зникнення та викрадення українських журналістів та взяття в заручники їхніх родичів, зокрема для того, аби залякати та змусити працівників ЗМІ співпрацювати з російськими загарбниками.

12 березня. Вікторія Рощина, журналіст ЗМІ «Громадське», яка повідомляла про російське вторгнення в Україну, зникла безвісти у місті Бердянськ і була звільнена приблизно через десять днів. Напередодні, 11 березня, журналістку обстріляли, коли її машина проїхала повз колону російських танків неподалік міста Запоріжжя.

12 березня. Олег Батурін, журналіст газети «Новий день», зник безвісти у місті Каховка та був звільнений 20 березня після жорстоких катувань у полоні.

13 березня зник безвісти відомий фотожурналіст Максим (Макс) Левін, після того, як його востаннє бачили у Вишгородському районі під Києвом. Туди він їздив фотографувати лінію фронту.

21 березня головний редактор Євгенія Бор’ян та журналісти Юлія Ольховська та Любов Чайка з газети «Мелітопольські вісті» (входить до медіахолдингу «МВ»), а також видавець «МВ» Михайло Кумок, його дружина та дочка були ненадовго затримані у місті Мелітополь.

23 березня директор газети «Головна газета Мелітополя» та новинного сайту «РІА-Мелітополь» Світлана Залізецька повідомила, що її 75-річного батька було затримано в місті Мелітополі як заручника для тиску на неї.

Упродовж останніх двох тижнів через обстріли з боку російських окупантів було пошкоджено кілька об’єктів мовлення, зокрема телевежі у містах Вінниця, Рівне, Харків, Ізюм, Чернігів...