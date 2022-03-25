Штучний інтелект допоможе повідомити про загиблих в Україні росіян їхнім родичам

Сьогодні, 10:35 Переглядів: 332

За допомогою розпізнавання облич порівнюватимуть фото трупів російських солдатів та фото, які ті розміщували у соцмережах за життя

Мінцифра використовує штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото їхніх трупів. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. За допомогою розпізнавання облич порівнюватимуть світлини трупів росіян та фотографії, які ті розміщували в своїх профілях за життя.

Так зможуть повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про «спецоперацію», на якій «немає строковиків» і де «ніхто не вмирає».

Ще місяць тому ми налаштовували нову систему CRM для обробки заявок контакт-центру «Дії». А сьогодні налаштовуємо автодозвони в Росії, щоб розповідати правду про російських вбивць у нас вдома, - написав Федоров.