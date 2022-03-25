Ferrexpo пропонує безкоштовне навчання за технічними професіями та для розвитку особистісних навичок

Усі бажаючі можуть пройти навчання від Ferrexpo: отримати або підвищити свої знання за технічними професіями та уроки для розвитку особистісних навичок.
У компанії Ferrexpo впроваджена та вже протягом двох років функціонує навчальна LMS платформа, яка дозволяє співробітникам проходити навчання у дистанційному форматі. Наразі курси платформи стали доступними і абсолютно безкоштовними для всіх бажаючих. Навчання можна проходити з компʼютерів, а також із мобільних пристроїв.
Для тих, хто хоче отримати або підвищити свої знання за технічними професіями, пропонують навчання з охорони праці та безпечної роботи з електроінструментом, дробарно-збагачувальної справи, інших технічних спеціальностей, таких як машиніст насосних установок, електрогазозварник та інші.
Для розвитку особистісних навичок доступні курси за наступними темами:
Інструкцію, як правильно зарєструватися в цій системі непрацівникові компанії. Зверніть увагу, працівники компанії можуть використовувати стандартний вхід на платформу, як і було раніше.