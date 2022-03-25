Ferrexpo пропонує безкоштовне навчання за технічними професіями та для розвитку особистісних навичок

Сьогодні, 10:02 Переглядів: 66

Усі бажаючі можуть пройти навчання від Ferrexpo: отримати або підвищити свої знання за технічними професіями та уроки для розвитку особистісних навичок.

У компанії Ferrexpo впроваджена та вже протягом двох років функціонує навчальна LMS платформа , яка дозволяє співробітникам проходити навчання у дистанційному форматі. Наразі курси платформи стали доступними і абсолютно безкоштовними для всіх бажаючих. Навчання можна проходити з компʼютерів, а також із мобільних пристроїв.

Для тих, хто хоче отримати або підвищити свої знання за технічними професіями, пропонують навчання з охорони праці та безпечної роботи з електроінструментом, дробарно-збагачувальної справи, інших технічних спеціальностей, таких як машиніст насосних установок, електрогазозварник та інші.

Для розвитку особистісних навичок доступні курси за наступними темами:

управління стресом;

вертикальний розвиток лідера;

лідерство та інструменти залучення та впливу;

мистецтво зворотного зв'язку;

майстерність створення презентацій;

емоційний інтелект.

- Ми піклуємося про те, щоб у всіх бажаючих була можливість навчатися у ці непрості часи. Зараз багато вимушених переселенців знаходяться у пошуку роботи. І будь-яка нова технічна експертиза може допомогти швидко перепрофілюватися та працевлаштуватися. Переконані, що після перемоги України нам буде необхідно багато працювати для відбудови економіки, тому потрібні сильні кадри. Ми відкрили доступ до нашого освітнього контенту на LMS платформі, працюємо над постійним її оновленням і робимо все, аби навчання в нашій країні дійсно здійснювалося без меж із доступом 24/7 і в будь-якому місці, - говорить Ірина Побережна, начальниця департаменту оцінки і розвитку персоналу.

Інструкцію, як правильно зарєструватися в цій системі непрацівникові компанії. Зверніть увагу, працівники компанії можуть використовувати стандартний вхід на платформу, як і було раніше.