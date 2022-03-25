росія хоче перевести війну у «затяжну фазу» і «зачищати» мирне населення

Сьогодні, 09:03 Переглядів: 647

росіяни намагаються перевести війну у частково «затяжну фазу». Про це написав у своєму телеграм-каналі радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Причина – надто високі втрати в особовому складі та техніці, а також відсутність будь-якого значущого просування в усіх напрямках. Усе це не вдається приховувати від своєї аудиторії. Тому керівництво РФ намагається використати іншу тактику, щоб різко знизити кількість втрат до прийнятного (з пропагандистської точки зору) рівня. І не отримувати кілька сотень загиблих щодня, включаючи командирів найвищої та середньої ланки.

Саме ця потреба – скоротити всі види втрат і спробувати максимально «зачистити» свої тили від нелояльних елементів (а це майже 90-95% мирного населення) – змушує росіян запровадити нові обов'язкові елементи у свою військову тактику. Відбувається часткове окопування ворога на зайнятих рубежах, а така концентрація сил та засобів руйнування навколо наших великих міст – для створення в них навмисних багатотисячних гуманітарних катастроф.

Тактика абсолютно людоїдська і має чіткі юридичні визначення в міжнародному праві в розділі військових злочинів та злочинів проти людяності.