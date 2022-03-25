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Кременчук, Полтавщина, Воины света

На Полтавщині попрощалися із загиблим військовим Ігорем Тищенком

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 134

 

Вічна пам'ять Герою!

Сьогодні, 24 березня, на Полтавщині попрощалися з загиблим військовим Ігорем Тищенком. Про це повідомила пресслужба Новосанжарської селищної громади.

- 27 лютого, захищаючи рідну землю від навали російського окупанта загинув на Чернігівщині наш земляк, військовослужбовець механік – водій танка Тищенко Ігор В’ячеславович. Герой, який мужньо захищав Україну і кожного з нас від російських убивць. Йому мало б виповнитися 42 роки, - йдеться у повідомленні.

Ігор Тищенко народився у селі Клюсівка. Закінчив Кобеляцьке професійно-технічне училище за спеціальністю тракторист-машиніст. З серпня 2014 року до вересня 2015 року проходив військову службу в навчальному центрі «Десна». У 2019 році пішов служити за контрактом до військової частини в Чернігові та брав участь в Операції Об’єднаних сил на Донбасі. Прощалися з Ігорем Тищенком 24 березня у Нових Санжарах та у селі Клюсівка.

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Автор: Альона Душенко
Теги: війна воины света
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