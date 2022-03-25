Окупанти вже третю добу не пускають гуманітарну допомогу в Маріуполь

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 57

Водночас Маріупольська міська рада повідомляє, що в місті все більше людей залишаються без запасів їжі та помирають від голоду

Російські загарбники вже третю добу не пускають в оточений Маріуполь гуманітарну колону з допомогою для мешканців та автобусами для евакуації. Про це розповіла очільниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Вона зазначила, що українська сторона не припиняє намагатися допомогти жителям Маріуполя. Відтак всі 50 автобусів для евакуації маріупольців, вантажівки з гуманітарною допомогою та бензовоз продовжують чекати на в'їзді до міста.

Водночас Маріупольська міська рада повідомляє, що в місті все більше людей залишаються без запасів їжі та помирають від голоду.

Ірина Верещук повідомляє, що з 7 узгоджених на 24 березня гуманітарних коридорів спрацювали всі. Загалом із зон бойових дій евакуювали 3 343 людини. Зокрема, із Маріуполя в Запоріжжя на власному транспорті доїхали 2 717 маріупольців. Також Верещук прокоментувала повідомлення про тортури щодо людей, які перебувають на окупованих територіях.

- Ми знайдемо кожного російського військового та їх посіпак, які вдаються до військових злочинів і притягнемо до найсуворішої відповідальності в Гаазькому та інших судах. Сучасні технології дозволяють сьогодні легко проводити такий пошук, - сказала міністер.

24 березня вдалося домогтися звільнення усіх водіїв та рятівників ДСНС, яких напередодні захопили у Мангуші. Вони вже приєдналися до колони на в'їзді до Бердянська.

З міста Пологи Запорізької області вдалося забрати 117 людей, зокрема 35 дітей-сиріт з місцевого інтернату. Вже завтра їх направлять на тимчасову реабілітацію до Італії. Також до міста доставили гуманітарну допомогу.

З Мелітополя евакуацію провести не вдалося. Гуманітарна колона ввечері дісталася до міста і продовжить рух завтра.

На Київщині з селищ Велика Димерка, Богданівка та села Бервиця до Броварів евакуювали 509 людей.

Україна надіслала звернення до росії щодо звільнення викрадених представників місцевого самоврядування.