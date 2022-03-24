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Кременчук, Полтавщина

Продаж міцного алкоголю на Полтавщині поки що не дозволять

Сьогодні, 19:49 Переглядів: 535

 В області немає потужних горілчаних виробництв, які б суттєво вплинули на надходження податків.

На Полтавщині поки що не дозволять продавати міцні алкогольні напої, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

«Дозволяти продаж міцного алкоголю поки що не будемо. Насамперед із точки зору безпеки, й з огляду на економічний ефект. В області немає потужних горілчаних виробництв, щоб для регіону їх робота була критичним питанням. Вивчали ситуацію з податковою службою. Ті надходження від підприємств, які є в області, на рівні Полтавщини не суттєві, а ситуації, коли люди напідпитку можуть піддатися емоціям і щось накоїти, нам непотрібні. Тому зараз доцільності для такого рішення я не бачу. Нагадаємо, з 1 березня в Україні була встановлена заборона на продаж усіх алкогольних напоїв. Однак з 19 березня в Полтавській області дозволили продавати пиво та слабоалкогольні напої із вмістом спирту менше 5%, аби підтримати економіку.

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Автор: Ольга Мінчук Джерело фото: УНН
Теги: Полтавщина алкоголь
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