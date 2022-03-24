Продаж міцного алкоголю на Полтавщині поки що не дозволять

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На Полтавщині поки що не дозволять продавати міцні алкогольні напої, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін

«Дозволяти продаж міцного алкоголю поки що не будемо. Насамперед із точки зору безпеки, й з огляду на економічний ефект. В області немає потужних горілчаних виробництв, щоб для регіону їх робота була критичним питанням. Вивчали ситуацію з податковою службою. Ті надходження від підприємств, які є в області, на рівні Полтавщини не суттєві, а ситуації, коли люди напідпитку можуть піддатися емоціям і щось накоїти, нам непотрібні. Тому зараз доцільності для такого рішення я не бачу. Нагадаємо, з 1 березня в Україні була встановлена заборона на продаж усіх алкогольних напоїв. Однак з 19 березня в Полтавській області дозволили продавати пиво та слабоалкогольні напої із вмістом спирту менше 5%, аби підтримати економіку.