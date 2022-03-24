До судів Кременчуцького району позови по стягненню заборгованості за компослуги не надходили

Сьогодні, 20:12 Переглядів: 79

З початку війни нові справи по стягненню заборгованості за комунальні послуги у судах Кременчуцького району не відкривалися.

Про це на ранковому брифінгу повідомив очільник Кременчуцької РВА Олег Лєднік. За його словами, це питання знаходиться на контролі одного з його радників, який моніторить ситуацію. За офіційною інформацією усіх п’яти судів, що є на території Кременчуцького району, з початку дії воєнного стану жодного позову щодо стягнення заборгованості за комунальні послуги до судів не подавалось, і, відповідно, нові судові справи за такими позовами не відкривались.

Ті ж справи з питань стягнення заборгованості за компослуги, що наразі розглядаються у судах, були відкриті ще до 24 лютого. Їхню загальну кількість порахувати складно через те, що наразі в Україні закритий Держреєстр судових справ.