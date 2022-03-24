Російські окупанти обстріляли власні позиції та понесли значні втрати, - Синєгубов

Російські війська у Харківській області обстріляли власні позиції. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синегубов у Телеграм.
За його даними, 24 березня вранці в Малій Рогані гелікоптер окупантів «якісно відпрацював» свої ж позиції – знищив велику кількість особового складу та військової техніки. Саме ці окупанти постійно обстрілювали місто Харків з артилерійського озброєння та РСЗВ.
«Сподіваємося, що це не останній випадок «самознищення», - написав Синєгубов.
Нагадаємо, сьогодні по центру Харкова рашисти застосували ракети «Калібр», випущені з кораблів Чорноморського флоту рф.