У кращих традиціях піратства – рашистські моряки продовжують справу путлєрівських пілотів

Державна прикордонна служба України на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці повідомляє про дії та наміри сучасних піратів, які замінили на своїх кораблях «Веселого Роджера» на російський триколор. І нагадує про їх злочини, вчинені під час війни з Україною проти цивільних суден різних країн. А також про ганьбу та зневагу усього світу щодо піратських дій російського військово-морського флоту. Та про майбутню відповідальність за скоєнні воєнні злочини.

- Пірати під триколором замальовують бортові номери, а з ними – мізерні залишки честі і гідності.

Зараз військові країни-агресорки зафарбовують на своїх кораблях назви і бортові номери.

Усвідомлюючи брудні методи ведення війни рашистами, в цій акції вбачається підготовка до майбутніх провокацій щодо цивільних суден із подальшим звинувачуванням в них українських військових кораблів.

Зауважимо, військовий флот росії продовжує плекати найнижчі традиції піратства.

З початку широкомасштабного вторгнення в Україну орки неодноразово відмітилися підлістю у Чорному морі.

Під приводом фейкової контртерористичної операції заблокували роботу українських портів. Обстріляли 4 цивільних судна. З одного з підбитих танкерів влаштували екологічну бомбу. Захоплюють і утримують в полоні цивільні вантажні судна.

Перешкоджають рятувальним операціям – захопили одне пошуково-рятувальне судно і неодноразово погрожували застосуванням зброї рятувальним катерам, які йшли на допомогу екіпажам підбитих суден.

Країна без честі і гідності не може користуватися благами сприяння мореплавству.

Тож спостерігаємо за реакцією світової спільноти.

Незабаром російські судна не зможуть залишати порти через відмову компанії Регістр Ллойда Вояж Рус продавати та оновлювати в рф електронні навігаційні карти C-MAP, які використовують більшість російських суден.

Країни ЄС та Велика Британія розглядають можливість заборони на вхід російських кораблів у свої порти.

Шведські порти вже оголосили бойкот всім російським суднам та вантажам.

Дунайська комісія позбавила рф повноважень та вимагає компенсації за зрив судноплавства.

А Туреччина використовує повноваження відповідно до Конвенції Монтре 1936 року, які дозволяють закривати протоки Босфор та Дарданелли для іноземних військових кораблів у воєнний час та в разі загрози.

Отже замальовані назви та бортові номери не вкриють від ганьби та зневаги у всьому світі. І за воєнні злочини відповідатимуть усі причетні і ті, з мовчазної згоди кого вони вчинялися, - йдеться у повідомленні Дердприкордонслужби України.