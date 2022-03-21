Білоруські партизани підпільними шляхами протидіють російському вторгненню

Сьогодні, 15:48 Переглядів: 247

Білоруські партизани підпільними шляхами протидіють російському вторгненню і намагаються створити народний рух. Про це повідомив один із лідерів молодіжного Народного фронту Білорусі Франак Вячорка.

Білорусь – країна партизанів. Наші герої зупиняють російські потяги, пошкоджують російську техніку, роздають листівки, щоби білоруські війська не ввійшли в Україну. Україна переможе, буде звільнена і Білорусь, - написав Вячорка.