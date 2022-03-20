9 порад, як впоратися з безсонням
Сьогодні, 02:02
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Ви ще не спите? Тоді ловіть кілька порад
Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням. Безсоння - це одна з природніх захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.
Отже, як впоратися з ним:
- лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;
- провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура - 18-20°C;
- протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну; фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу;
- вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо;
- у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яному чаю замість чорного, зеленого чи кави;
- ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;
- робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;
- використовуйте «білий шум», що допомагає навіть малюкам;
- відновлюйте рутину мирного часу.
Бажаємо вам швидко засинати, адже сон - це запорука здоров’я!
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