9 порад, як впоратися з безсонням

Сьогодні, 02:02 Переглядів: 0

Ви ще не спите? Тоді ловіть кілька порад

Центр протидії дезінформації при РНБО України наводить кілька порад як впоратися з безсонням. Безсоння - це одна з природніх захисних реакцій організму на перебування у небезпеці.

Отже, як впоратися з ним:

лягайте у ліжко, коли відчуваєте сонливість;

провітрюйте приміщення перед тим, як лягаєте, оптимальна температура - 18-20°C;

протягом дня робіть фізичні навантаження, але не менше, ніж за три години до початку сну; фізичні навантаження допомагають боротися з гормоном стресу;

вечеря має бути легкою, щоб не сповільнювати вироблення гормону мелатоніну, завдяки якому ми спимо;

у другій половині дня віддайте перевагу теплій воді, трав’яному чаю замість чорного, зеленого чи кави;

ноги тримайте у теплі - так ви сигналізуєте мозку, що настав час спати;

робіть дихальні вправи для розслаблення м’язів тіла;

використовуйте «білий шум», що допомагає навіть малюкам;

відновлюйте рутину мирного часу.

Бажаємо вам швидко засинати, адже сон - це запорука здоров’я!