На 90% заповнені хостели та готелі на Полтавщині

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 75

На Полтавщині зареєструвалися понад 30 000 вимушених переселенців. У регіоні готелі та хостели завантажені приблизно на 90%, про це повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.

- В регіоні готелі та хостели завантажені приблизно на 90%. Питання цін у таких закладах контролюємо, наразі ситуація стабільна. До розміщення людей також долучилися всі громади, в той час, як заклади освіти, дитячі садки та школи нині майже не залучені. Тому за потреби ми можемо прийняти ще близько 30-50 тисяч людей. Зауважу, що наразі потік переселенців зменшився, – повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, зараз на Полтавщині перебуває понад 30 000 переселенців, які офіційно зареєструвалися, понад три тисячі дітей навчаються дистанційно.