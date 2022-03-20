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Кременчук, Полтавщина

На 90% заповнені хостели та готелі на Полтавщині

Сьогодні, 02:31 Переглядів: 75

 

На Полтавщину офіційно прибуло близько 30 000 вимушених переселенців

На Полтавщині зареєструвалися понад 30 000 вимушених переселенців. У регіоні готелі та хостели завантажені приблизно на 90%, про це повідомили у пресслужбі Полтавської ОВА.

- В регіоні готелі та хостели завантажені приблизно на 90%. Питання цін у таких закладах контролюємо, наразі ситуація стабільна. До розміщення людей також долучилися всі громади, в той час, як заклади освіти, дитячі садки та школи нині майже не залучені. Тому за потреби ми можемо прийняти ще близько 30-50 тисяч людей. Зауважу, що наразі потік переселенців зменшився, – повідомив голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

За його словами, зараз на Полтавщині перебуває понад 30 000 переселенців, які офіційно зареєструвалися, понад три тисячі дітей навчаються дистанційно.

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Автор: Альона Душенко
Теги: переселенці ВПО готель хостели
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