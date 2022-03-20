Мінус три: Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-х років випуску

Сьогодні, 01:29 Переглядів: 80

У суботу, 19 березня, противник суттєво зменшив свою присутність в українському небі. Тому, на жаль, протиповітряна оборона сьогодні збила всього три вертольоти російських фашистів. Тож денний план утилізації повітряних рашистів не виконано! Про це повідомляє пресслужба Командування Повітряних сил ЗСУ.

- Аби цей план було перевиконано, Повітряні Сили очікують від наших союзників не лише заяв та оплесків на адресу українських Героїв, а дієвої допомоги – сучасні системи ППО та винищувачі. Нині Повітряні Сили успішно б’ють окупантів зброєю 80-х років випуску, а рашисти застосовують проти нас новітню зброю – гіперзвукові ракети та літаки, що суттєво переважають наші, як у кількості, так і у бойових характеристиках, - йдеться у повідомленні.

Ситуація може докорінно змінитись, коли на озброєння надійде сучасна техніка від партнерів і ми закриємо небо від тероризму рашистів.

Щодня гинуть сотні українців, маленькі діти, руйнуються цілі квартали мирних міст!

Не зволікайте, ви знаєте, яка зброя потрібна Україні, щоб врятувати світ від глобальної катастрофи!

Слава Україні!