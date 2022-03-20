Артоб'єкти воєнного часу: на тетраподах у Полтаві з'явилися метелика та діти

Сьогодні, 01:01 Переглядів: 112

Полтавський графічний художник Сергій Новосьолов розмалював тетраподи, які встановлюють у Полтаві. Тетраподи виготовив місцевий підприємець Сергій Іващенко, і разом з Агенцією місцевих доріг їх встановлюють по місту. Передовсім, ці споруди мають зупиняти броньовану техніку.

- Наша Полтава - не тільки потужна фортеця, але і креативна та гарна. А тому від сьогодні ці "тетраподи" розмальовують творчі люди нашої громади. Першим з ініціативою вийшов Сергій Новосьолов. Крім нього, я так зрозумів, долучаються і інші дизайнери, художники, волонтери. А наш Вячеслав Тютюнник як завжди слідкує за транспортною безпекою та наносить на конструкції люмінесцентну фарбу. Це важливо, оскільки запобігає аварійності. Ми будемо міцними та гарними. Перемога буде за нами! - розповів Сергій Іващенко.

За його словами, є ідея - з частини цих тетраподів зробити експозицією майбутнього музею Перемоги.